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24 января • обновлено в 15:41
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Как бобер! В России поймали гигантскую крысу. Фото

1.9т
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В поселке Эммаус Тверской области России жители поймали в своем доме огромную крысу.

По их словам, размерами она больше напоминала бобра или борсука. Об этом сообщает ГТРК "Тверь".

Отмечается, что сначала жильцы заметили грызуна-гиганта на кухне, когда тот пытался утащить конфеты. Вскоре крыса пробралась в комнату, где в поисках пищи устроила настоящий погром.

В России поймали гигантскую крысу

В России поймали гигантскую крысу

Как говорится в сюжете, все же владельцы дома поймали гигантского грызуна и в тот же день убили его. Журналисты же в своем сюжете назвали его "корабельной крысой".

"Это нетипичный размер для нее. Она смогла вырасти до таких размеров благодаря тому, что все это время находилась в благоприятных условиях и не голодала", – предположил заведующий кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрей Зиновьев.

Крыса-гигант

Крыса-гигант

Скриншот с видео

Другие же специалисты поспешили предупредить, что крысы – это переносчики чумы и других опасных болезней. Следовательно, нежелательно загонять их в угол и тем более ловить руками. Поскольку грызун может не только укусить, но и напасть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии парень Оскар Лундал, поехав с другом ловить палтуса, поймал необычную рыбу-монстра.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Место
Россия
Тег
фотографии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А можно узнать, кто такой "борсук"? Не можете писать на русском - не пишите!
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