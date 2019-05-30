Кадыров станет вице-премьером? В Кремле "слили" информацию о крупных кадровых перестановках

Глава Чечни Рамзан Кадыров в скором времени может стать или спецпредставителем по исламским странам (полномочный представитель президента на Северном Кавказе) или же вице-премьером России.

Его место может занять нынешний руководитель парламента Магомед Даудов по прозвищу "Лорд". У него есть личные контакты с российской властью, пишут российские телеграм-каналы, ссылаясь на свои источники в Кремле.

"Уход Кадырова на должность спецпредставителя по исламским странам поднимался в 2017 году, как один из самых интересных сценариев его будущего. Второй вариант – он уже три года налаживает связи с ОАЭ и Саудовской Аравией, куда выведены его активы. Это может гарантировать для него, и его семьи место, куда всегда можно уехать. Минус этой схемы только один, США давят на Саудовскую Аравию для получения полной информации об активах, и могут в любой момент потребовать их блокировки", – сообщили авторы СКФО Telegraph.

Скрин со страницы канала СКФО

Информацию о крупных кадровых перестановках на Северном Кавказе также подтверждает телеграм-канал Незыгарь.

"По Рамзану, информация пока на уровне обсуждения, что он становится вице-премьером и полпредом на Северном Кавказе. Под него меняется министр по делам Северного Кавказа с перспективой полной ликвидации министерства", – написали там.

Скрин со страницы канала Незыгарь

Сам Кадыров слухи о своей отставке и назначении на новые должности отрицает. 25 мая в своем канале в Телеграм, он написал, что его "в очередной раз женили, без его ведома, а сам он слуга своего народа".

"Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но, сватающие меня на высшие посты, глубоко заблуждаются. Как жалко выглядят те, кто ради саморекламы и привлечения аудитории ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова. Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!", – уверил он.

Скрин со страницы канала Рамзана Кадырова

Российский журналист Максим Шевченко в комментарии Кавказ.Реалии отметил, что Кадыров только формально не хочет другой должности. А на самом деле все уже давно согласовано.

"Из Кадырова получился бы отличный министр внутренних дел. Этот эксперимент бы всех порадовал и дисциплины было бы гораздо больше", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров возмутился заявлением Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе. Российский журналист нашел объяснение.

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