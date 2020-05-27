Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по данным СМИ, заразился COVID-19, 26 мая посетил совещание в Грозном с медицинским катетером на руке.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

При этом в прямом эфире в Instagram, который проводил директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев, Кадыров утверждал, что здоров. Беседа состоялась уже после совещания, и в этот раз катетера на руке у главы Чечни не было (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", – заявил глава Чеченской Республики.

На совещании оперативного штаба Кадыров старался сидеть, пряча правую руку под столом. Однако на камеру попал момент, когда катетер на тыльной стороне правой руки был заметен. Маски на совещание глава Чечни не надел.

Кадыров с катетером Новая газета

Соответствующее видео было опубликовано журналистами ЧГТРК "Грозный", но вскоре удалено. Его перезалили некоторые СМИ и Telegram-каналы.

Кадыров снял катетер Скрин видео в Instagram @ahmed_95kra

На фото с совещания, которые были размещены в официальном Telegram-канале чеченского лидера, руки с катетером не видно.

Кроме того, на Instagram-странице @ya_pomoshnik_kra_95 появилась видеозапись, на которой Кадыров играет с ребенком. На кадрах отчетливо виден катетер на правой руке.

"Новая газета" утверждает, что Кадыров использует этот аккаунт после блокировки основного.

Как писал OBOZREVATEL, о возможном инфицировании Рамзана Кадырова журналисты сообщили 21 мая. Заявлялось, что его доставили спецбортом в Москву, в одну из лучших клиник.

22 мая журналисты заявили, что он якобы находится в тяжелом состоянии с поражением легких. Кроме того, выяснилось, где мог заразиться Кадыров.