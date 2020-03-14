Кадыров призвал чеченцев не бояться коронавируса: и так умрут. Видео

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал население не бояться коронавируса COVID-19, так как все в любом случае умрут — не важно, из-за этой болезни или по другим причинам.

Об этом он заявил во время совещания, на котором обратился к жителям региона, сообщает BBC News.

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь", – сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров 360tv.ru

При этом он отметил, что перенести новый тип вируса смогут только жители с крепким иммунитетом. Те же, у кого здоровья нет, не справятся с заболеванием. Для укрепления иммунитета глава Чеченской республики посоветовал пить смешанный в воде лимон с медом и "сидеть" — тогда коронавирус до вас не доберется.

"Ешьте чеснок. Кровь чистая будет", — подытожил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным в России за последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.

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