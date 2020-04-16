Вот уже 20 лет Москва выплачивает дань Чечне, которая окончательно оформилась в анклав, который в любой момент отчалит от тонущего лепрозория, другое дело – куда и как. Надеюсь, что все чеченцы, которые вынуждены были выехать из республики, найдут правильный путь превращения своей страны в достойное государство – имеют право. Но на сегодня Чечня является субъектом федерации, который весьма условно входит в это образование.

Де-факто, федеральный центр не просто утратил возможность распространить суверенитет на территорию Чечни, а изначально согласился с тем, что там не будут действовать законы центра, и что республика будет жить по собственным правилам. Она и живет. Поскольку она милитаризирована под самый верх, то любые свои проблемы рассматривает в том плане, что вариант "Б" – применение силы, становится бесшовным продолжением варианта "А", когда оппонент не понимает, что надо соглашаться, пока не поздно.

Собственно говоря, множество убийств, которые совершены теми, кто так или иначе – выступал с критикой или разоблачениями каких-то мероприятий, происходящих внутри республики, подтверждают, хоть и косвенно, такое положение дел.

И вот в очередной раз произошла подобная ситуация, но развивается она не совсем привычным образом. Как правило, сначала происходит конфликт, а спустя какое-то время оппонент оказывается убитым, обычно – расстрелянным просто и без особых изысков. Следствие по таким делам идет настолько привязанным к политической воле руководства РФ, что это уже перестало кого-то удивлять.

Причем, если дело доходит до обвинения или посадки, арестанты никогда не дают показаний на тех, кто им поручил это сделать. Никаких личных мотивов там нарыть не удается, поскольку жертва и убийца, чаще всего – никогда не были знакомы. Всем понятно, что убийство совершено по определенной схеме, но никто в этом направлении не пытается копать. Ну а сам осужденный и его родственники поддерживаются без дураков и как положено.

Уже одно это положение дел указывает не так на Чечню, как на РФ, которая устроила такой пример сюрреализма, который уже давно принят как допустимый. Так была убита журналист Анна Политковская, а вот как было осуществлено убийство Немцова, которое повесили на чеченцев – большой вопрос. Те, кто обвинен в совершении этого преступления, вполне могли взять вину на себя, чтобы все выглядело "как обычно".

Но вот прямо сейчас разворачивается ситуация, которой раньше не было в принципе. То, что раньше было понятно всем, но что никто не подтверждал, сейчас уже практически вывернуто на публику в том виде, как есть.

В общем, началом эпопеи в этот раз "стала статья Елены Милашиной ("Новая газета", в которой работала убитая ранее Анна Политковская) от 12 апреля о ситуации с коронавирусом в Чечне. В ней рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции".

В общем, она выступила с критикой нынешнего руководства Чечни, а в результате, в Сеть попало видео совещания, на котором Кадыров открыто требует правительство РФ, Газпром, которому (по словам Кадырова) принадлежит издание, ФСБ, которая (по словам Кадырова) курирует издание, укоротить язык журналистке и вообще, как-то решить вопрос с газеткой. Вот как это звучит.

То есть, это не просто требование к центральным органам власти, а по сути – ультиматум. Причем, в речи четко сказано, что если вы не отреагируете, мы будем вынуждены пойти на преступление. Кто-то возьмет на себя эту миссию и пойдет в тюрьму. Все четко и без дураков. По сути, Кадыров ничего нового для кремлевцев не сказал. Они и сами прекрасно знают, как это работало и работает. Сами же этим и пользовались.

Понятно, что он не упоминал имени Путина, но просто перечисление тех, к кому он обращался, дает понять, что все эти структуры из обоймы президента РФ и находятся под его прямым руководством, и поскольку ни одна из них не является структурным подразделением другой, то дать им команду может только и исключительно Путин.

И надо заметить, что в Кремле это услышали, а поскольку видео речи Кадырова стало публичным, то пришлось что- то отвечать, поскольку в любой другой ситуации это должно расцениваться как личный вызов. Просто представьте, что такое мог сказать губернатор Саратовской или Томской области. Не получается? Да ни у кого это не получается. А Кадыров обращается "Эй, ФСБ!" и как бы сдерживает себя, чтобы не продолжить "Вы там попутались вообще, нюх потеряли?"

И вот всегда, когда дело пахнет нехорошо, Путин портит воздух в бункере, а вместо себя посылает отдуваться Пескова, с его "видом лихим и придурковатым". Вот как он ответил на вызов.

"Действительно, [заявление Кадырова] весьма эмоционально, — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга. — Но с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии…

В данном случае, в этом нет ничего запрещенного или противозаконного. Это единственное, что я могу сказать. В остальном мне нечего добавить".

Еще раз, обращаясь к Путину, глава республики требует, чтобы тот выполнил его ультиматум, а если нет – он сам все будет решать путем совершения преступления, а попугай рассказывает о том, что это было эмоциональное заявление.

Но мы не зря вставили здесь именно видео, а не текст заявления Кадырова. Там нет никаких эмоций. Совсем. Он просто предупреждает о своих действиях и о том, что он вправе так действовать. Наверное, господин Песков себе не представляет, что такое эмоциональное выступление, но это – явно было не оно.

И вот отсюда становится понятной та вонь, которая стоит от страны матрешек. Кадыров просто расковырял палочкой эту кучу и тем, кто питал какие-то иллюзии по поводу того, что же построил Путин, сейчас могут это увидеть лично.