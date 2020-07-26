Кадыров попросил новых санкций США для себя и всех жителей Чечни

Жители Чечни стремятся быть включенными в тот же санкционный список, куда США внесли его и троих членов его семейства.

Такое мнение в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" 26 июля высказал глава республики Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

"Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", – сказал он.

При этом глава республики заявил, что США могут и дальше вводить против него санкции.

"Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня… Если дела нет, пусть придумывают", – сказал он.

Также в социальных сетях в Чечне проходит флешмоб "Мы семья Кадырова", а также акции в его поддержку в разных районах республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни. Ему, а также его супругам и дочерям запрещен вьезд в страну.