Кадыров побрился наголо из-за коронавируса. Видео

Юрий Сергиенко Новости России 22:14, 21.04.2020 Обновлено: 23:19, 21.04.2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил показать, как можно обойтись без парикмахерских во время карантина из-за коронавируса COVID-19, и побрил голову.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он заявил, что так делали предки и это очень полезно. Соответствующе видео опубликовал Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть его, проскролльте до конца новости).

"Парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы", – сказал глава Чечни.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на сельскохозяйственные работы, и чтобы они отбывали наказание до завершение эпидемии в России.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

"Отомстим!" Выяснились новые детали о погибшем на Донбассе украинском герое

На Донбассе развязались кровавые бои: ВСУ понесли потери и отомстили террористам

"Живется жутко, в долгах как в шелках!" Украинцы упрекнули Зеленского за "эпоху бедности"

Легкие просто сгорели: на Буковине семья за 3 дня потеряла юных братьев и бабушку, отец – в тяжелом состоянии

Минздрав запустил мощную акцию в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Украине