Глава Чечни Рамзан Кадыров решил показать, как можно обойтись без парикмахерских во время карантина из-за коронавируса COVID-19, и побрил голову.

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Он заявил, что так делали предки и это очень полезно. Соответствующе видео опубликовал Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть его, проскролльте до конца новости).

"Парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы", – сказал глава Чечни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на сельскохозяйственные работы, и чтобы они отбывали наказание до завершение эпидемии в России.

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