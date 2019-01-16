МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы РоссииВсе статьи автора

Кадыров открыл охоту на людей

944

В Чечне опять открыта охота на людей. Кадыров продолжает окончательное решение вопроса ЛГБТ: под данным Российской ЛГБТ-сети, уже убиты два человека, остальные вынуждены бежать. Только Чечней деятельность убийц не ограничиваются: вчера об угрозах от неких чеченцев сообщил представитель ЛГБТ из Челябинска – и, думаю, это далеко не конец.

Проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы – ну пусть люди уезжают из Чечни. Однако у них отбирают документы и максимально усложняют выезд. Граница Чечни на замке почище госграницы.

Новости
Из-за России санкции грозят Германии

Я еще раз подчеркну: идет охота на людей. Не на геев, лесбиянок, русских, филателистов – на людей. Как только делается уступка, допущение "ну вот на этих можно", знайте: следующим будете вы. Неважно, по какому признаку: не с тем спите, не тот разрез глаз, акцент, пристрастия или хобби. Просто: вас можно убить. Не работают законы, Зорькину под мантию летит ЕСПЧ, а Рамзан Ахматович удовлетворенно точит свой кинжал. Ему – можно.

Государство отменяется. Никакого Путина больше нет. Только кровь и страх.

Я понимаю, что навряд ли достучусь до тех, кому эта кровь залила глаза. Но ведь есть еще и другие – те, кто хотя бы формально остается властью в России. СК, МВД, ФСБ, на худой конец – целая Госдума с ее спикером, которая так любит принимать законы.

Кадыров открыл охоту на людей

Ну – вот они, ваши законы: ими подтерли кровь.

Это ли не оскорбление государства, сенатор Клишас? Это ли не подрыв его основ, какой не снился никаким иностранным агентам, депутат Яровая?

Все началось с того, что Чечню вывели из юридического поля России. Откупились от Кадырова – а теперь он требует не только денег, но и крови. И вы эту кровь ему даете, присмотритесь к своим руками: они в чем-то красном.

Нет никакой разницы, кого убивают. Сегодня гея, вчера Немцова, послезавтра кого угодно. Убийство (о дискриминации я вовсе молчу) не требует рассуждений, оно требует суда и тюрьмы. А призывы к убийству – это и есть единственно возможный экстремизм. Ну что, кто еще в России остался смелый, кто, занимая хоть какой-нибудь пост, способен сказать об этом? Или так и будете молчать, ягнята-министры, ягнята-депутаты, ягнята в погонах и в креслах?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий ГудковДмитрий Гудков
Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Персоны
Рамзан КадыровВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Гудкова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги