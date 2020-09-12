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Кадыров оправдал пытки парня бутылкой в Чечне

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
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Рамзан Кадыров оправдал насилие над парнем, которого заставили сесть на бутылку

Лидер Чечни, соратник президента России Рамзан Кадыров отреагировал на пытки 19-летнего парня Салмана Тепсуркаева, которого заставили сесть на бутылку.

На расширенном заседании парламента Чечни скандальный политик заявил, что его не смутило такое наказание, однако он против, чтобы это выкладывали в интернете, пишет "Кавказский узел".

"Опубликовали ролик – вышли ругать того, кто этот ролик опубликовал. Кто этот ролик забросил, говорит: "Я упоминал (оскорблял) всех матерей, жен, сестер, когда мне сказали самому выбрать себе наказание", – говорит. "Я его выбрал", – приводят перевод слов Кадырова.

Чеченский лидер также добавил, что единственное, что его не устраивает, – это публикация видео в открытом доступе.

"Не надо было это оглашать, это неприлично. Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого. Говорил: "Не публикуйте человека со снятыми штанами среди людей, среди женщин"... Мы против этого... Как ты в Чечне наведешь порядок, когда такие", – заявил Кадыров.

Кроме того, лидер Чечни возложил всю ответственность за произошедшее на Тепсуркаева. "Отец Тепсуркаева говорит, что два года не видел его… Дома не живет, уехал куда-то, официантом, говорят, работает… Когда отец сказал: "Убью, отвезу работать на кошару", – сбежал, говорят. Его что, кто-то нашел и мучает? Салман Тепсуркаев ничуть не стесняется… Видел ролик, где он прогуливается, – он не стесняется. Если бы он стеснялся, он бы не называл имена достойных мужчин, чтобы унизить нашу честь, он бы не вел недопустимые разговоры, если бы у него были достоинство и отвага", – высказался Кадыров.

В свою очередь спикер парламента Чечни Магомед Даудов также оправдал жестокие пытки над 19-летним парнем.

"Я видел этот ролик. Почему было сделано – причина там есть. Кто это сделал и где сделал, мы этим занимаемся… Я видел три различных ролика. Если Тепсуркаев говорит, что высказывал то, что говорил, и делал это – он ничто, он не человек. Это наказание, что он сделал себе сам, если его послушать. Но, мы узнаем, работа ведется", – заявил Даудов.

Он также предположил, кто мог осуществить наказание для Тепсуркаева. "Если Тепсуркаев это говорил, будь это чья-то мать, жена или сестра – этот товарищ его выследил, нашел и покарал его. Если бы мне пришлось столкнуться с таким, если бы упоминали мою мать, мать моих детей, сестру, члена семьи, если бы мне такие вещи говорили, что бы я сделал? Как бы я это решил?" – сказал спикер чеченского парламента.

"Если задать этот вопрос себе, если он чеченец, если у него есть отвага, если он знает адаты наших отцов, он сразу найдет для себя ответ. Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал к ответу. Все, что касается женщин, еще от наших предков, все было очень строго. Если убили человека, через какое-то время прощают человека, долг прощают. Что касается женщин, чеченец не прощает", – добавил он, уточнив, что предки чеченцев снимали штаны со всех, кто оскорблял женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в соцсетях появилось видео, на котором 19-летнего модератора чата оппозиционного к чеченской власти Telegram-канала "1ADAT" заставили совершить над собой насилие.

  • На видео он представился администратором указанного канала, извинился перед чеченцами и сел на бутылку.

  • Однако в "1ADAT" подчеркнули, что Тепсуркаев был не администратором, а только следил за чатом.

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РоссияРамзан Кадыров
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