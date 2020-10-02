Кадыров – Навальному: если бы тебя хотели убить в России, ни один врач не пошевелил бы пальцем

Мирослав Семенюк Новости России 16:03, 2.10.2020 Обновлено: 16:44, 2.10.2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, обвинившего президента РФ Владимира Путина в своем отравлении.

Как написал Кадыров в Telegram, Навальный преследует личные корыстные цели и пиарит свою персону.

"Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?" – спросил он.

По мнению главы Чечни, именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции.

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам. В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", – утверждает Кадыров.

Он считает Навального "очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России".

"Финал у таких погремушек один – от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова", – подчеркнул глава Чечни.

Также Кадыров предложил назвать его, а не Путина, исполнителем или заказчиком отравления Навального.

"Это выглядело хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", – добавил он.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навальный считает, что к его отравлению причастен лично Путин.

  • Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил Навальному, заявив что Путин на самом деле спас оппозиционеру жизнь.

  • В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Навального о Путине являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми.

  • По словам Пескова, с Навальным работают западные спецслужбы, в частности ЦРУ.

  • На сайте Навального появилось сообщение о подаче иска в суд на Пескова за слова о работе политика на ЦРУ.

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