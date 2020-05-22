Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по данным СМИ, заразился COVID-19, якобы находится в тяжелом состоянии.

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Об этом заявило издание Baza. Журналисты ранее сообщали о госпитализации Кадырова в клинику Москвы с коронавирусом и поражением легких, но официально информация не комментируется.

Врачи считают, что глава республики заразился около двух-трех недель назад, передает Baza со ссылкой на источники. Тогда же он навещал инфицированного главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова и даже обнял больного (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кадыров в больнице Грозный-информ

Кадыров в больнице, где лечится Абдурешидов АиФ

Спустя неделю после инфицирования Кадыров якобы стал чувствовать себя "сильно хуже, чем обычно". Недомогание он сперва списывал на ОРВИ, пишет издание.

При этом генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров весьма неоднозначно прокомментировал здоровье Кадырова.

Он утверждал РБК, что с главой Чечни все хорошо и что он здоров, однако после публикации заявления уточнил, что лично с руководителем республики не общался. Слова о здоровье Кадырова, как сказал Айдамиров, основаны лишь на его "личном мнении".

Как писал OBOZREVATEL, о возможном инфицировании Рамзана Кадырова журналисты сообщили 21 мая. Заявлялось, что его доставили спецбортом в Москву, в одну из лучших клиник.

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