"Качают Майдан, как в Украине": росСМИ выдали циничное объяснение протестам в Москве

Митинг в Москве с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит по сценарию украинского Майдана.
Такое мнение выразили журналисты российского портала "ПолитНавигатор", опубликовав материал с заголовком: "В Москве качают Майдан по украинской методичке".
Также в СМИ отметили, что впервые со времен протестов на Болотной площади, телеканал "Дождь", который открыл бесплатный доступ к эфиру, нарушил несколько статей уголовного кодекса во время освещения митинга.
Митинг в Москве
twitter.com/nadezdanba
"Трансляция канала "Дождь" в последние полтора часа была термоядерная, конечно. Из нее можно было узнать, что:
– на акцию притащили 14-тилетних детей ("Случайно оказался тут. Потому, что я поддерживаю, разделяю взгляды, которые мы здесь отстаиваем");
– в полицию кидали бутылки;
– полиции оказывали сопротивление;
– митингующие в эфире призывали "в шутку" к вооруженному восстанию;
– было озвучено предложение фотографировать лица полицейских, чтобы потом составить базу данных.
Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний. Точно есть понимание, что делалось в эфире, и биография скольких людей неожиданно может измениться не в лучшую сторону?" – отмечает в своем блоге тележурналист Андрей Медведев.
Скриншот
t.me/MedvedevVesti
О том, что протестующие сознательно шли на нарушение закона, рассказывает и главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян.
"Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты. И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять? Я не буду", – написала она в блоге.
Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 липня 2019 р.
Посадят же вас всех, идиоты.
И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять?
Я не буду.
"Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели. Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно", – также написала Симоньян.
Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 липня 2019 р.
Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие фото зверств силовиков в Москве. Их публикуют блогеры в своих соцсетях.
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