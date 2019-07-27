"Качают Майдан, как в Украине": росСМИ выдали циничное объяснение протестам в Москве

Митинг в Москве с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит по сценарию украинского Майдана.

Такое мнение выразили журналисты российского портала "ПолитНавигатор", опубликовав материал с заголовком: "В Москве качают Майдан по украинской методичке".

Также в СМИ отметили, что впервые со времен протестов на Болотной площади, телеканал "Дождь", который открыл бесплатный доступ к эфиру, нарушил несколько статей уголовного кодекса во время освещения митинга.

Митинг в Москве twitter.com/nadezdanba

"Трансляция канала "Дождь" в последние полтора часа была термоядерная, конечно. Из нее можно было узнать, что:

– на акцию притащили 14-тилетних детей ("Случайно оказался тут. Потому, что я поддерживаю, разделяю взгляды, которые мы здесь отстаиваем");

– в полицию кидали бутылки;

– полиции оказывали сопротивление;

– митингующие в эфире призывали "в шутку" к вооруженному восстанию;

– было озвучено предложение фотографировать лица полицейских, чтобы потом составить базу данных.

Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний. Точно есть понимание, что делалось в эфире, и биография скольких людей неожиданно может измениться не в лучшую сторону?" – отмечает в своем блоге тележурналист Андрей Медведев.

Скриншот t.me/MedvedevVesti

О том, что протестующие сознательно шли на нарушение закона, рассказывает и главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян.

"Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты. И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять? Я не буду", – написала она в блоге.

Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами.



Посадят же вас всех, идиоты.



И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять?



Я не буду. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 липня 2019 р.

"Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели. Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно", – также написала Симоньян.

Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели.



Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 липня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие фото зверств силовиков в Москве. Их публикуют блогеры в своих соцсетях.

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