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"Качают Майдан, как в Украине": росСМИ выдали циничное объяснение протестам в Москве

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Митинг в Москве с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит по сценарию украинского Майдана.

Такое мнение выразили журналисты российского портала "ПолитНавигатор", опубликовав материал с заголовком: "В Москве качают Майдан по украинской методичке".

Также в СМИ отметили, что впервые со времен протестов на Болотной площади, телеканал "Дождь", который открыл бесплатный доступ к эфиру, нарушил несколько статей уголовного кодекса во время освещения митинга.

Митинг в Москве

Митинг в Москве

twitter.com/nadezdanba

"Трансляция канала "Дождь" в последние полтора часа была термоядерная, конечно. Из нее можно было узнать, что:

– на акцию притащили 14-тилетних детей ("Случайно оказался тут. Потому, что я поддерживаю, разделяю взгляды, которые мы здесь отстаиваем");

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– в полицию кидали бутылки;

– полиции оказывали сопротивление;

– митингующие в эфире призывали "в шутку" к вооруженному восстанию;

– было озвучено предложение фотографировать лица полицейских, чтобы потом составить базу данных.

Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний. Точно есть понимание, что делалось в эфире, и биография скольких людей неожиданно может измениться не в лучшую сторону?" – отмечает в своем блоге тележурналист Андрей Медведев.

Скриншот

Скриншот

t.me/MedvedevVesti

О том, что протестующие сознательно шли на нарушение закона, рассказывает и главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян.

"Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты. И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять? Я не буду", – написала она в блоге.

"Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели. Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно", – также написала Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие фото зверств силовиков в Москве. Их публикуют блогеры в своих соцсетях.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Тег
митинг
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Половина арестованных протестующих - иногородние! Их организованно привезли автобусами. Я понимаю, что всё это стоит денег! Кто платил? Кто оплачивает деятельность Союза правых сил Гозмана, Группы Навального, Яшина....Они ведь не работают! За что живут?
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Сало Уронили
Сало Уронили
x0x/\ы верят шо гныдо-муйдан шел по их сценарию.смешные эти копатели черного моря и пастухи мамонтов.
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Junio Van
Junio Van
Нахрен,нахрен эти укромайданы
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