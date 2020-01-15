Застыли на месте, Шойгу нервничал: в сети показали реакцию Кабмина РФ на отставку

Министры российского правительства, об отставке которого объявил в среду, 15 января, глава госоргана Дмитрий Медведев, по-разному отреагировали на новость об уходе.

Подтверждающее видео появилось в Telegram-канале кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, которые сняли во время речи Медведева, видно, что почти все министры сидели, сложа руки с застывшим взглядом. Нервничал только глава Минобороны Сергей Шойгу: он то и дело касался лица и менял положение рук.

Реакция Кабмина РФ на отставку ПУЛ N3

Реакция Кабмина РФ на отставку ПУЛ N3

Реакция Кабмина РФ на отставку ПУЛ N3

По выражению лиц глав министерств было видно, что они недовольны решением. Некоторые и вовсе удивились заявлению Медведева.

Реакция Кабмина РФ на отставку Скриншот из видео

Реакция Кабмина РФ на отставку Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

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