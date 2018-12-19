Оккупация Беларуси: рассекречены планы России

РФ хочет получить контроль над республикой Беларусь, но политически у россиян нет структур, которые могли бы обеспечить им транзит власти.

Поэтому они будут пытаться получить контроль над белорусской экономикой и тогда, по их мнению, смогут влиять на страну в целом, написал в блоге на OBOZREVATEL белорусский аналитик Игорь Тышкевич.

"Россияне хотят вернуться к ситуации 2011-го года, когда Беларусь, попав под санкции, вынуждена была занимать у них деньги. Это привело к подписанию соглашения о Таможенном союзе. Теперь россияне апеллируют к Договору 99-го года о создании Союзного государства. Тогда Лукашенко активно вел политику по ликвидации белорусской независимости. Думал, что благодаря объединению государств сможет сесть в кремлевское кресло после Ельцина, но не тут-то было — к власти пришел Путин", – вспомнил Тышкевич.

Эксперт утверждает, что кроме экономического влияния, россияне пытаются влиять на страну также со стороны адептов "русского мира".

"Кроме попыток контролировать ключевые отрасли белорусской экономики, россияне пытаются создать структуры влияния даже со стороны православных. Но натыкаются на сопротивление. За последние полтора года там посадили трех священников РПЦ, четвертому дали условный. Также за пропаганду "русского мира" посадили четырех журналистов. Хотя сеть структур, которая работает на деньги россотрудничества, растет. К сожалению, для Кремля, или к счастью, для Беларуси, – Лукашенко недаром называют диктатором", – подытожил Тышкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.

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