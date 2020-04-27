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27 апреля • обновлено в 10:31
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К Путину не попасть: стало известно, куда от COVID-19 скрылся глава России

3.2т
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Президент России Владимир Путин не уехал из Москвы, а живет и работает в резиденции Ново-Огарево.

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К тому же к главе Кремля не попасть, не проверившись на коронавирус. Об этом в интервью "АиФ" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Даже, несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии все-таки словил этот коронавирус (слава богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищен от инфицирования", – отметил Песков.

Путин в защитном костюме

Путин в защитном костюме

Также пресс-секретарь добавил, что Путин постоянно сдает тесты на определение COVID-19 и старается соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

"Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, у главврача больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко диагностирован коронавирус COVID-19. Ранее медик контактировал с Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице, где лечат больных COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ска к лы, ваша лошадь тихо ходит...)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бачурин Андрей, Москали, ваша лошадь вообще не ходит. У нее ноги отказали.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Если к пУтину просто так не попасть из-за кольца заграждений да и ещё обязательной проверки на коронавирус, тогда зачем пУтин постоянно сдает тесты?!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бачурин Андрей, А, что о путине говорить нельзя, он кто Бог, что ли? И кто этот, который может запретить называть путина х@йлом. Таких людей в мире нет.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Маринов Михаил, и вот это Ч М О опущенное рассуждает о Путине...))) https://www.facebook.com/profile.php?id=100014096284275
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
ага
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