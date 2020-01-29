С конца 2018 г. тема "В России грядёт революция и конец путинизма" прочно вошла в информационное пространство РФ. Продвигает её не только профессор Валерий Соловей, у которого на это есть карт-бланш от Кремля. Он лишь самая заметная фигура, поскольку говорит об этом еженедельно и уверенно утверждает – Путин после 2022 г. исчезнет из политикума РФ. Взамен придёт некая "Прекрасная Россия" в виде "зонтичной коалиции", объединяющей всех – "левых", "правых" и любителей котиков. Она покажет всему миру новую и самую лучшую организацию социума. Поэтому – "Россия форевер, или вперёд".

На рубеже веков Павел Глоба и менее раскрученные астрологи тоже предрекали нечто подобное в XXI в., поскольку наступит эра Водолея, а это якобы знак России и "всё будет Россия". Врали сознательно, поскольку Карелия, Чечня, Сибирь и т.д. – это не Россия и у этих местностей были свои божества-покровители за тысячу лет до того, как придумали слово "Россия". Так что, не работает по астрологическим причинам.

Профессор Соловей гораздо реалистичней, чем астрологи. В отличие от них он вводит в информпространство не указание Кремля и звёзд, – расслабьтесь и ждите, знаки зодиака и божественное провидение всё сделают и без вас, а план "С", одним из авторов которого и является. Вводит с инструкцией к пошаговой реализации, что логично для специалиста, изучавшего технологии манипуляций массовым сознанием. Профессор просто перешёл от теории к практике, благо есть заказ от его эксклюзивных "источников" в Кремле.

Он почти на 90% прав со сроками, когда говорит о 2022 г. Эти сроки обозначил и кремлёвский олигархат для выжимки последних соков из бренда "Путин". Это условно можно назвать планом "А" или планом "Блицкриг", о чём я уже писал.

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Вкратце его суть – военно-политический рывок под текущим брендом "Путин" с целью присоединить к РФ часть Казахстана, Беларусь и что-нибудь поменьше типа Абхазии и двух "каменноугольных республик" на востоке Украины. Смысл – учредить Российскую империю заново, преемницей которой в Москве считают РФ. Достаточно взглянуть на имперского двуглавого орла в гербе РФ, заблудившегося и случайно залетевшего в обе "каменноугольные республики". Нужны крупные приращения, – захват и аннексия лишь одного Крыма не повод для игр со словом "империя". Маловат. Остальные территории, начиная с Приднестровья, веса тоже не особо добавляют. Вдобавок, у них официально статусы "непризнанных "государств". Вассальные отношения юридически оформлены у РФ более-менее лишь с Абхазией, с остальными и этого нет. Снять эти и другие проблемы и призван "план "А" с блицкригом. Среди них проблема продления срока Путину, из-за которой якобы всё это и затевается, вообще не проблема. Самая большая проблема – это отказаться или сохранить бренд "Путин".

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На решение этой проблемы у кремлёвских действительно есть около двух лет, и они это знают. Можно пытаться "тянуть резину". Но это нельзя делать долго и себе дороже. По факту это оттягивать и усугублять агонию режима. Вероятность того, что кремлёвские готовы погрузить Россию в состояние стагнирующей автократии по образцу Венесуэлы есть, но она слишком мала из-за параметров самой РФ. На России "висит" слишком много всего, чтобы мир быстро, легко и надолго "забыл" о ней, как о Венесуэле чавистов или как о Кампучии "красных кхмеров". Даже о КНДР нельзя так забыть. Правда, Пхеньян и сам любит напоминать о себе миру пусками ракет и эпатажными заявлениями.

Но такой стагнационный вариант есть, и входит в те 10%, которые отодвигают конец бренда "Путин" несколько дальше, чем на 2022 г. У "истории" всегда есть варианты и сослагательное наклонение, пока она действительно не станет историей и не окаменеет.

Кремлёвский олигархат мыслит в данном случае реалистично, и отдаёт себе отчёт: план "А" с блицкригом может провалиться по длинному списку причин. В Кремле это даже не всех огорчает. Некоторые уже с удовольствием сменили бы бренд "Путин" на нечто иное, подобно тому, как 31 декабря 1999 г. они консенсусом сняли бренд "Ельцин". Но пока у них консенсус в том, что нерационально менять бренд, не выжав из него максимум не только во внешней, но и во внутренней политике. Например, поднять в РФ пенсионный возраст. Однако, этот консенсус отнюдь не отменяет необходимость готовить планы по смене бренда, и не только на бумаге.

Такой план "В" стал достаточно прозрачен после отставки Медведева, назначения его заместителем Путина в Совете безопасности и разговоров о наделении Госсовета некими широкими полномочиями с перечислением их в конституции. Пока этот Госсовет всего лишь особое совещание при президенте РФ без особых полномочий. Если совсем точно – без всяких полномочий. Такая себе "Звёздная палата" английских Тюдоров и Стюартов, но в ещё большей степени неформальная. Лишит Путина полномочий и закроет бренд в критический момент этот Госсовет, Совет безопасности, Совет федерации или ещё какой совет – это всего лишь нюансы и разновидности плана "В".

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Смысл плана "В" – выстроить логистику "революции сверху" на случай провала плана "А". Но кремлёвские не ограничиваются только планом "В" со всеми его техническими подвидами, поскольку помимо "революций сверху" принято говорить и о "революциях снизу". Поэтому работа над планом "С" как "революции снизу" и тоже с несколькими подвидами просто неизбежность для них. Не только по причине традиции и менталитета в РФ, но и на случай проблем со всеми версиями плана "В".

У плана "С" с "революцией снизу" есть ещё одно важное преимущество перед планом "В", – он позволяет заявить претензии на интеллектуальную гегемонию в мере, о чём уже стал поговаривать профессор Соловей и не только он. Телеканал "День" ведёт цикл бесед о ползучем захвате мусульманами Европы, которую от ига этого нового халифата может спасти только Россия. Опять России прорицают высокую миссию спасительницы Европы и мира, и как обычно, в одном комплекте с великим будущим и тысячелетним царством.

Структурно всё это скопировано с концепта "Библии" и адаптировано под Московию. Русских выдают за новый богоизбранный народ, который заодно и народ богоносец, и который тоже ждёт своего Мессию. В текущий момент в виде реинкарнации "великого учёного и друга физкультурника" Сталина. Недостатка в Больших и Малых пророках она тоже никогда не испытывала, как в рясах, так и в мантиях учёных и звездочётов.

Всей этой мистикой на Московии занимаются с научным подходом уже 200 лет и ждут не только Мессию, но и заката Европы, который случается с регулярной периодичностью раз в 50 лет. За это время книг и публикаций о закатах Европы, написанных и изданных в ней, накопилось в избытке, о закате России – ни одной.

Мистика – занятие увлекательное, особенно, когда вокруг Байкала бродит шаман и никак не доедет до Москвы, а в информпространство периодически вбрасывают то пророчества каких-нибудь старцев, то бабы Ванги, то катрены Нострадамуса на латыни, дешифрованные народными умельцами из ФСБ. Но нельзя надеяться, что потусторонние силы вместе с материалистической диалектикой сами реализуют план "С".

Поэтому приходится самим писать мифологию для будущей "революции" и постоянно упоминать сидельцев в Шиесе, – этакой альтернативе лондонскому Гайд-парку. Но между ними есть два существенных отличия. В Гайд-парке говорят, в Шиесе молчат и варят себе еду. Гайд-парк в центре Лондона, Шиес на краю земли, куда никто не заглядывает, кроме полиции. На России, в отличие от Европы, Гайд-парк возможен только молчащий, и там, где людей нет. Мексиканские сапатисты тоже уходили в лес, но они не молчали, а слали письма из сельвы.

Эти два обстоятельство мало смущают исполнителей плана "С" и Шиесу уготована роль символа "прекрасной революции", если Кремль доведёт его до конца. Профессор Соловей уже выстраивает схему, как разные протесты росли и ширились, а затем привели к прекрасной революции. Калька с марксизма, в котором революциям предшествует рост числа забастовок, что, однако, не подтверждается фактами истории.

В КПРФ хотели бы выдать эту прекрасную революцию за второе издание Октября, но Кремль в целом согласия не даёт, поскольку такое сложно продать даже на экс-советском пространстве. КПРФ и прочие "левые" за это на Кремль обижаются, но не теряют надежд перехватить инициативу и вернуть себе монополию на революции, если план "С" будет реализован. Кремль отдаёт пока предпочтение идее Соловья о прекрасной буржуазной и демократической революции, грядущей в РФ, и более правильной, чем произошедшая в 2014 г. в Украине.

Данное разногласие между Кремлём и КПРФ – это их внутренний спор о том, в какую "революционную" упаковку лучше завернуть предстоящий отказ от бренда "Путин" по плану "С", чтобы сохранить в РФ автократию. Кремлёвский олигархат по ряду причин хочет чего-то новенького, а КПРФ из-за своего консерватизма настаивает на старом и проверенном.

Олигархату вообще не хочется дважды входить в одну и ту же воду под брендом "социалистической революции", чтобы остаться у власти. Поэтому "красные" путинисты не в фаворе и карт-бланш у профессора Соловья, статус которого с посредника между властью и оппозицией, реальной и мнимой, начинают поднимать до буревестника революции.

Пока бронепоезд "прекрасной революции" колесит по запасным путям, но при ряде условий план "С" может отодвинуть план "В", когда станет однозначно понятно, что план "А" провалился. Если реализация планов "В" и "С" сильно затянется, то в этот расклад могут вмешаться разные дополнительные факторы и вообще спутать все планы Кремля. Профессор Соловей отнюдь не просто так говорит о 2022 г. Только не надо впадать в мистику цифры "2".

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