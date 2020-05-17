Президент России Владимир Путин в ближайшие годы не оставит Донбасс, но нападать не будет, поскольку в РФ уже нет на это ресурсов.

Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился известный политический аналитик Дмитрий Орешкин. При этом подчеркнул, что глава страны-агрессора с удовольствием продолжит "пугать и провоцировать" Украину.

"Это как раз то, что стоит недорого. Поддерживать какую-то напряженность, конечно, будет. Какие-нибудь спецслужбисты, может быть, даже диверсионные группы будут забрасывать. Я уже не говорю про идеологическую опрессовку части населения", – отметил он.

Орешкин и Путин

По словам политаналитика, все вышеперечисленное будет продолжаться со стороны России, однако прямой военной фазы Путин себе позволить уже не может. Помимо этого, никто на его месте этого делать тоже не будет.

"Если Путин попытается что-то такое сделать, то естественно на Донбасс будет поставлено летальное оружие, туда приедут добровольцы. Да и сама уже Украина может постоять за себя. Воевать Украина будет всерьез, мало не покажется", – подчеркнул Орешкин.

При этом добавил, что украинцы для россиян – братский народ, на Донбассе живут их друзья, родственники и так далее. И для многих воевать с ними – это "братоубийственная война".

"Как бы у нас украинцев не демонизировали по телевизору, все-таки русские люди не совсем идиоты. Соответственно, война – это будет самоубийство для Путина. И он это, по-моему, понимает", – подытожил Оршкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинская сторона не намерена выполнять Минские договоренности, и плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе у Украины якобы нет.

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