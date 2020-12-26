Известный адвокат рассказал, благодаря кому Навальный "не остался овощем"

Obozrevatel Новости России 06:20, 26.12.2020

Если бы отравленный ядом "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный не попал на лечение в немецкую клинику "Шарите", то остался бы овощем.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный адвокат и политик Марк Фейгин. По его словам, именно лечение немецких врачей, у которых есть соответсвующий опыт, в случае с Навальным стало решающим.

"То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие – это хорошо. Но все-таки решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных "Новичком", – подчеркнул Фейгин.

На уточнение журналиста, откуда у врачей скорой помощи противоядие, политик ответил, что как раз у реанимационных бригад, которые дежурят в аэропортах, есть разные реанимационные вещи. В том числе и антидот.

"После того, как самолет посадили, дальнейшая ситуация фсбешниками уже не контролировалась. Они не могли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Так же как и не могли приказать самолету лететь в Москву. Летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, начали садиться в ближайшем аэропорту", – подытожил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева связался по телефону со своим вероятным отравителем – военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым.

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