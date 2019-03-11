Извергается 23 года: в России еще один вулкан выбросил километры пепла

Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря.

Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Отмечается, что это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени, пишет "Интерфакс".

"Пепловый шлейф распространился примерно на 65 км к востоку-юго-востоку от Карымского", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Карымский

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Как сообщалось, несколькими часами ранее другой камчатский вулкан - Шивелуч - выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. 700 м над уровнем моря. Тогда пеплопадов в жилых районах тоже не было.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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