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Извергается 23 года: в России еще один вулкан выбросил километры пепла

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Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря.

Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Отмечается, что это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени, пишет "Интерфакс".

"Пепловый шлейф распространился примерно на 65 км к востоку-юго-востоку от Карымского", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

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Вулкан Карымский

Вулкан Карымский

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Как сообщалось, несколькими часами ранее другой камчатский вулкан - Шивелуч - выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. 700 м над уровнем моря. Тогда пеплопадов в жилых районах тоже не было.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

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