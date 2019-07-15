Изрезали лицо и задушили: в России две девочки зверски убили "самую красивую" подругу

В российском Архангельске две 16-летние девушки задержаны по подозрению в жестоком убийстве своей 17-летней знакомой.

Тело потерпевшей нашли у железной дороги в районе улицы Партизанской, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Отмечается, что компания из трех девушек выясняла отношения, и двое набросились на одну. Причиной, по их словам, стало заносчивое поведение потерпевшей, которая утверждала, что она "самая красивая".

Место преступления

По данным следствия, одна из подозреваемых дважды ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, изрезала осколками лицо, после чего стала душить. Другая задержанная помогала в этом, удерживая потерпевшую и подавая стекла подруге.

"Обе подозреваемые воспитывались в благополучных семьях, на учете никогда не состояли. Одна из них учится в школе, вторая – в техникуме", – пояснила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд заключил их под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 10 июля нашли тело жестоко убитой 23-летней стюардессы в номере отеля "Внуково-Вилладж". Убийцей оказался парень девушки.

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