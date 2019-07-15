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Изрезали лицо и задушили: в России две девочки зверски убили "самую красивую" подругу

26.2т Читать материал на украинском

В российском Архангельске две 16-летние девушки задержаны по подозрению в жестоком убийстве своей 17-летней знакомой.

Тело потерпевшей нашли у железной дороги в районе улицы Партизанской, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Отмечается, что компания из трех девушек выясняла отношения, и двое набросились на одну. Причиной, по их словам, стало заносчивое поведение потерпевшей, которая утверждала, что она "самая красивая".

Место преступления

Место преступления

Новости
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По данным следствия, одна из подозреваемых дважды ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, изрезала осколками лицо, после чего стала душить. Другая задержанная помогала в этом, удерживая потерпевшую и подавая стекла подруге.

"Обе подозреваемые воспитывались в благополучных семьях, на учете никогда не состояли. Одна из них учится в школе, вторая – в техникуме", – пояснила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд заключил их под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 10 июля нашли тело жестоко убитой 23-летней стюардессы в номере отеля "Внуково-Вилладж". Убийцей оказался парень девушки.

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Место
Россия Архангельск
Теги
убийство Новости России
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Да сейчас женская жестокость растет и среди девок. Я почти уверен, что этих нелюдей не посадят за такое зверское убийство, женщин же за убийства почти не сажают, а если и сажают, то дают им смехотворные пару-тройку лет в случаях, когда вообще нужно пожизненное давать. Слишком мягко к женщинам-убийцам относятся, а эти вообще девки несовершеннолетние, судьи-женщины по-любому сделают, чтоб они не сели, "онижидевочки". А я бы таких к стенке ставил без суда вообще.
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