Изнасилование полицейской в России: в деле нашли следы четырех женщин

В деле изнасилования полицейской в Уфе (Россия) появился неожиданный поворот. Экспертиза показала, что на вещах жертвы нашли следы ДНК четырех женщин.

Следствие заказало провести повторную проверку у экспертов, сообщает "МК".

Рустам Ибрагимов, адвокат обвиняемого в изнасиловании Эдуарда Матвеева, сообщил, что дело специально затягивают.

"Как мне кажется, результаты одной экспертизы по нашему делу уже готовы. Это касается экспертизы по вещам потерпевшей. Специалисты должны были определить, кто дотрагивался до дознавательницы в тот день. Анализ по вещам проводили в Казани. Но сейчас зачем-то повторно решили его сделать. А вот подногтевые образцы и смывы доставили на обследование в Москву. Оттуда и вовсе тишина", – отметил он.

Юрист подчеркнул, что первый результат экспертизы показал наличие чужой ДНК на вещах потерпевшей.

"Нам говорят, что на джинсовой рубашке, в которой потерпевшая находилась в день происшествия, обнаружены следы эпителия четырех женщин. Заметьте, именно женщин. Чтобы еще раз удостовериться, что это были за женщины, специалисты повторно взяли пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, которая присутствовала на вечеринке и матери дознавательницы. Скорее всего, их следы и были на одежде", – сообщил адвокат.

Судмедэксперт Роман Лисев добавил, что проверка вещдоков затягивается из-за сложности экспертизы.

"Экспертизу по данному делу, скорее всего, проводят в специальной лаборатории при СК РФ или прокуратуре. Насколько я знаю, такое учреждение прилично загружена. В этой лаборатории анализы исследуются в порядке общей очереди. Поэтому дело уфимской дознавательницы может затянуться на месяцы", – сообщил он.

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