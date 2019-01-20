Изнасилование полицейской в России: стало известно о неожиданном фиаско жертвы

Девушка-дознаватель из Уфы (Россия), которая потеряла должность после обвинения коллег в изнасиловании, не сможет стать адвокатом.

Так представитель Адвокатской палаты РБ Ильдар Мухаметзянов прокомментировал ГТРК "Башкортостан" информацию, ранее распространяемую в СМИ, о том, что потерпевшая в секс-скандале решила стать адвокатом.

"Данная девушка в адвокатскую палату РБ о допуске ее к квалификационным экзаменам для присвоения статуса адвоката не обращалась, документы не сдавала", — сказал он.

Адвокат продолжил: "Для того, чтобы быть допущенной к сдаче квалификационных экзаменов, ей необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании. Судя по информации из открытых источников, ни того, ни другого у данной девушки нет".

Мухаметзянов отметил, что из-за этого девушка-дознаватель допущена до сдачи экзаменов быть не может.

Потерпевшая полицейская КП

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