Изнасилование полицейской в России: стало известно о неожиданном фиаско жертвы

Девушка-дознаватель из Уфы (Россия), которая потеряла должность после обвинения коллег в изнасиловании, не сможет стать адвокатом.
Так представитель Адвокатской палаты РБ Ильдар Мухаметзянов прокомментировал ГТРК "Башкортостан" информацию, ранее распространяемую в СМИ, о том, что потерпевшая в секс-скандале решила стать адвокатом.
"Данная девушка в адвокатскую палату РБ о допуске ее к квалификационным экзаменам для присвоения статуса адвоката не обращалась, документы не сдавала", — сказал он.
Адвокат продолжил: "Для того, чтобы быть допущенной к сдаче квалификационных экзаменов, ей необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании. Судя по информации из открытых источников, ни того, ни другого у данной девушки нет".
Мухаметзянов отметил, что из-за этого девушка-дознаватель допущена до сдачи экзаменов быть не может.
Потерпевшая полицейская
КП
Как сообщал OBOZREVATEL:
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