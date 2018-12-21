Изнасилование полицейской в России: обвиняемый сделал неожиданное заявление

Бывший полицейский из Уфы Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании коллеги, впервые прокомментировал скандал, но не признал свою вину.

Как передает РЕН.ТВ, Яромчук назвал ситуацию запутанной и заявил, что до такого "состояния" ситуацию довели не обвиняемые.

"Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле", — сказал уволенный коп, отказавшись от дальнейших комментариев и пояснений того, что именно он имел ввиду.

23-летня потерпевшая Соцсети

23-летня потерпевшая Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, изнасилование полицейской произошло в ночь на 30 октября. Один из ее коллег приказал прийти девушке-дознавателю в кабинет. Сослуживцы всю ночь издевались над своей жертвой, распивая алкогольные напитки. В свою очередь, коллеги начальников полиции уверены, что изнасилования не было.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка якобы питала симпатию к женатому 34-летнему участнику инцидента. Недавно выяснилось, что коллега жертвы могла содействовать преступлению.

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