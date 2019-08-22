"Изменили смысл на противоположный!" Кремль поймали на очередной лжи

В стенограмме пресс-конференции президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона, которую опубликовали на сайте Кремля, слова Макрона привели неточно или неполно.

Как написало "Радио Свобода", обозреватель издания Елена Рыковцева на своей странице в Facebook обратила внимание на неверный перевод одной из фраз Макрона: в расшифровке ее смысл был изменен на противоположный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Макрон сказал, что протестующие "желтые жилеты" смогли принять участие в выборах, однако в расшифровке его слова были переданы так, что они "не смогли" баллотироваться. Позднее ошибку на сайте Кремля исправили – и в русской версии, и в английской.

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон Скриншот

Издание со ссылкой на BBC отметило, что эта ошибка в расшифровке на сайте Кремля была не единственной. Журналисты сравнили оригинал выступления президента Франции и его перевод и выяснили, что из слов Макрона "пропали" упоминания о свободных выборах.

Глава Франции, отвечая на вопрос о протестах в Москве, сказал: "Мы вместе решили со многими другими (странами), что свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями". На сайте Кремля этих слов нету.

Пропала и реплика Макрона о том, что "многие обеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов (людей в Москве) и из-за их способности участвовать в свободных выборах". В переводе речи французского президента говорится, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов".

А в исправленной реплике о "желтых жилетах" также отсутствует фраза о том, что власти Франции выступают за то, чтобы они "свободно самовыражались на выборах, потому что это снижает конфликтность".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил ответственность за эти неточности на переводчиков-синхронистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины. Французский лидер заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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