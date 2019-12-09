Изменил решение за три минуты: появились эксклюзивные детали голосования за аннексию Крыма

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который проголосовал против аннексии Крыма в марте 2014 года, принял такое решение за три минуты до голосования.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который не голосовал за это решение. По его словам, тогда несколько депутатов договорились не поддерживать аннексию Крыма и назвать это нарушениям международного права.

"Нас было несколько депутатов с консолидированной позицией по вопросу Крыма. Изначально мы все вместе договорились не голосовать и назвать это нарушениям международного права. Пономарев за три минуты до голосования сказал, что будет голосовать против. Но я привык, что, если мы договариваемся голосовать конкретным образом, так и делать. Голосование "против" в то время означало вынужденную эмиграцию. Именно поэтому мы выбрали мягкое "нет". Илья поступил иначе", – поведал Гудков.

Илья Пономарев и Дмитрий Гудков www.rfi.fr

В тоже время политик не уверен, что Пономарев готов был уехать из России после своего голосования.

"Готов или не готов – дальше это уже от тебя не зависит. Может, он думал, что как-то проскочит это дело. Мы втроем выбрали способ не голосовать за аннексию Крыма. Я не хотел эмигрировать, но у меня была конкретная позиция против, просто мягко сформулированная, назовём это так. Я сразу это все аннексией называл. Так же и сейчас говорю: с точки зрения международного права, безусловно, Крым – это Украина", – заверил бывший депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Гудков говорил, что эйфория от аннексии Крыма в России, известна как "Крымнаш", больше не работает на население Федерации.

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