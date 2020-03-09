Орешкин пояснил, почему Путин засуетился с Конституцией

Из-за падения рейтинга, президент России Владимир Путин не будет баллотироваться на следующих выборах 2024 года, поэтому в скоростном режиме хочет принять изменения в Конституцию, которые позволят ему управлять Россией пожизненно.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, все изменения глава РФ хочет узаконить до 2021 года – следующих парламентских выборов в Думу (полный текст блога читайте тут).

Владимир Путин

"В условиях путинской политики экономического роста в России не будет, поэтому россияне все больше будут разочаровываться в Путине. Его рейтинг падает и в таких условиях он не рискнет идти на выборы 2024 года. Поэтому в скоростном режиме решил провести изменения в Конституцию, чтобы остаться у власти пожизненно. Ему нужно подстелить юридическую соломку и сделать это надо до 2021 года – следующих парламентских выборов. Сейчас Дума абсолютно управляема и подконтрольна, может принять любой закон, который устраивает Путина, а после 2021-го бог знает, какой она будет", – подчеркнул Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского оппозиционера и бывшего полковника ФСБ Геннадия Гудкова, изменения в российскую Конституцию, запущенные с середины января, пройдут в два этапа и фактически увековечат власть действующего президента Владимира Путина.

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