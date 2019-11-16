"Изменения назрели, протест набирает обороты": Каспаров рассказал, как победить режим Путина

Российские оппозиционеры и правозащитники должны выступить единым фронтом на Западе против политики своего президента Владимира Путина, как это было в случае с советскими диссидентами против СССР.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, не нужно искать способы мирной трансформации режима, ведь коммунисты и гэбэшники теряют власть только из-за внешнего и внутреннего давления.

"Изменения в России назрели, процессы пошли, протест набирает обороты. Но мы не добьемся цели, пока центральная власть не потерпит геополитического поражения. Это Путин прекрасно понимает. Нам все нужно выступить единым фронтом на Западе против политики Путина, как это сделали советские диссиденты в СССР. Режимы падают только от внешнего и внутреннего давления", –считает Каспаров.

Владимир Путин 24 канал

Политик напомнил, что в своей политической работе за рубежом, например, в вопросе усиления санкций против России, он сталкивается с позицией российских оппозиционеров быть лояльнее к режиму.

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"Когда мы пытаемся требовать от Запада более жестких санкций, уважаемые люди с России говорят: "Не надо так жестко обращаться с Путиным". Но видные советские диссиденты категорически требовали от Запада не идти на какие-либо уступки и эти голоса сыграли свою важнейшую роль в падении СССР. Так же должно быть и в случае с Путиным", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что Кремль рассматривает как угрозу режиму любое проявление свободы, в том числе интернет.

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