Главная Новости
10 декабря • обновлено в 16:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Изгоняющий Путина": в России задержали шамана, который шел на Кремль

2.3т
Читать материал на украинском

В России задержали так называемого шамана Александра Габышева, который возобновил поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина".

Об этом в Twitter сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Сообщается, что несколько авто российской полиции перекрыли дорогу, в то время как силовики объясняли причины задержания Габышеву.

Новости
Путин грозится ракетами, но до ужаса боится шамана из Якутска

Отмечается, что ранее "шаману" была дана подписка о невыезде, но она перестала действовать еще в октябре, так как ему не было выдвинуто обвинение.

Напомним, что 8 декабря "шаман" Александр Габышев вместе с двумя спутниками возобновили поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать Путина".

Свой поход россиянин начал в марте 2019 года. Тогда он называл Путина "порождением темных сил".

Александр Габышев

Александр Габышев

19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Его доставили в Якутск, в психоневрологический диспансер. Ему провели экспертизу и признали его невменяемым.

Как сообщал OBOZREVATEL, поход шамана закончился массовыми протестами против власти РФ, которые продолжились даже после того, как шаман ушел из города в направлении Иркутска.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
21
16
Смешно
5
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Обычная ГБ-истская практика с противниками режима. Не маршируешь - в дурку и это в лучшем случае.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федя
Федоров Федя
Убогая страна,убогий народец коль такое печает и такое читают...охохо...хвостоголовые,шо ж с вами происходит!!!???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
)(уйло такой ссыкливый что даже на саммите в Париже в туалет с шестью охранниками ходил! Все боится что его замочат в сортире или обоссут!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги