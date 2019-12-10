"Изгоняющий Путина": в России задержали шамана, который шел на Кремль

В России задержали так называемого шамана Александра Габышева, который возобновил поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина".

Об этом в Twitter сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Сообщается, что несколько авто российской полиции перекрыли дорогу, в то время как силовики объясняли причины задержания Габышеву.

Отмечается, что ранее "шаману" была дана подписка о невыезде, но она перестала действовать еще в октябре, так как ему не было выдвинуто обвинение.

Напомним, что 8 декабря "шаман" Александр Габышев вместе с двумя спутниками возобновили поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать Путина".

Свой поход россиянин начал в марте 2019 года. Тогда он называл Путина "порождением темных сил".

Александр Габышев

19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Его доставили в Якутск, в психоневрологический диспансер. Ему провели экспертизу и признали его невменяемым.

В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.



Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, поход шамана закончился массовыми протестами против власти РФ, которые продолжились даже после того, как шаман ушел из города в направлении Иркутска.

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