"Изгадила тут все!" В российской больнице пациентке помыли лицо грязной половой тряпкой. Видео

В Челябинской области России сотрудница одной из больниц отругала пациентку за "неподобающее" поведение и протерла ей лицо тряпкой, вымоченной в испражнениях.

Инцидент произошел в городе Миасс. Соответствующие кадры опубликовали в местном сообществе в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На видео попала сцена, описывающая всю суть бесплатной медицины в России — уборщица травматологического отделения больницы №2 сначала оскорбляла пациентку, а потом "помыла" ее лицо тряпкой, которой только что вытирала фекалии", — говорится в сообщении.

В российской больнице пациентке помыли лицо грязной половой тряпкой Скриншот из видео twitter.com/ru2ch

На кадрах видно, как сотрудница больницы ругает пациентку за то, что из-за нее весь пол в палате запачкан испражнениями, недовольно заявляя: "Изгадила тут все!" При этом та сидит на больничной койке полностью раздетая.

После санитарка окунула грязную тряпку в ведро и протерла ею лицо женщины, хотя она отмахивалась, сообщив, что его надо помыть.

Местные СМИ отмечают, что комментариев от руководства медучреждения пока не поступало.

Тем временем пользователи соцсети осудили сотрудницу больницы за такое поведение. Они отметили, что даже если пациентка была в состоянии алкогольного опьянения, она не заслуживает такого обращения с ней.

Санитарка отругала пациентку за "неподобающее" поведение и протерла ей лицо тряпкой, вымоченной в испражнениях Скриншот из видео twitter.com/ru2ch

"Пациентка необязательно пьяна, человек элементарно может иметь неврологические нарушения с недержанием (!). Санитарка бестолочь, требует от больной поведения здорового человека. Желаю ей однажды попасть в больницу с недержанием и чтобы ей попалась такая же санитарка!", — написали одни.

Другие же подчеркнули, что ситуация показывает всю суть российской медицины, обвинив в этом власти.

"Это на совести нашего президента. Это его "скрепа". Хотя, что такое совесть, он забыл еще до КГБ", "В Рашке, в великой стране все крепово! Лица моют дерьмом, это хорошее сравнение, прокуратура не нашла признаков коррупции у господина Клишица, мама пенсионер все честно заработала на все гостиницы в Австрии!" — добавили в комментариях.

Скриншот twitter.com/ru2ch

В городе Миасс на видео попала сцена, описывающая всю суть бесплатной медицины в России — уборщица травматологического отделения больницы №2 сначала оскорбляла пациентку, а потом "помыла" её лицо тряпкой, которой только что вытирала фекалии.



Надо было идти в бизнес. pic.twitter.com/EgiTE5ja0Y — Двач (@ru2ch) 4 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок в РФ и нарвался на критику своих граждан. "Бабушка приходит в юридическую консультацию: "А вот имею ли я право?" — "Да, бабушка, имеешь!" — "А могу или нет это сделать?" — "Нет, бабка, не можешь!" — улыбаясь, произнес Путин, давая людям понять, что этого не произойдет.

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