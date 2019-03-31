Избила скакалкой и отрезала ухо: в России мать жестоко изувечила ребенка

В Зеленограде (административный округ Москвы) 46-летняя мать избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть уха строительным ножом.

Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

"Вечером 27 марта 2019 года обвиняемая, находясь в жилом доме, расположенном в Зеленограде, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему малолетнему сыну 2007 года рождения нанесла множественные удары скакалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину", – установили следователи.

Иллюстрация Ukranews.com

Увечья, нанесенные ребенку, заметили в школе, поскольку мальчик два дня не снимал головной убор. Обнаружив телесные повреждения, администрация школы сообщила об этом правоохранителям.

Против горе-матери открыли уголовное дело по п.п. "б,з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Отмечается, что ребенок находится в центре поддержки семьи и детства "Зеленоград". Женщину же заключили под стражу до конца расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве мать одела мешок на голову шестилетнего сына и бросила его в лесу.

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