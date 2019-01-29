|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Избил и вызвал выкидыш'': известный российский кондитер попал в криминальный любовный скандал

1.8тЧитать материал на украинском

Молодая предпринимательница из Сочи Наталья Джурило обвинила самого известного в России кондитера Рената Агзамова в том, что однажды он избил ее беременной и она потеряла ребенка.

На данный момент женщина является подозреваемой в деле по заявлению именно этого кондитера, который обвиняет бывшую любовницу в угрозах. Ее скандальное заявление прозвучало на одном из допросов, пишет Mash.

По ее словам, с Ренатом Агзамовым Наталья познакомилась, когда ей было 17. Роман длился годами, даже после того, как "король тортов" женился и у него родился сын.

Новости
''Машет перед людьми красной тряпкой'': скандал с одолженными Пугачевой миллионами получил продолжение
''Избил и вызвал выкидыш'': известный российский кондитер попал в криминальный любовный скандал

Instagram Рената Агзамова

Вскоре Наталья также забеременела и сообщила об этом Агзамову, однако он приказал сделать аборт, но денег не дал. Джурило хотела оставить ребенка, поэтому оказывала сопротивление.

В итоге, однажды, когда она прогуливалась возле дома родителей в Сочи, ее окликнул кто-то. Она обернулась: это был Агзамов.

Новости
''Проедаешь деньги русских!" Дочь Пескова угодила в новый скандал в Европе
Наталья Джурило

Наталья Джурило

"Когда я подошла к нему, он без слов нанёс мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами, и прочее. После этого он убежал", – рассказала она следователю.

По словам Натальи, когда она пришла домой, у нее было сильное кровотечение, а потом случился выкидыш. В полицию она не обратилась: боялась, что Ренат не будет помогать ей деньгами.

Следствие намерено проверить слова подозреваемой.

Кондитер с женой и сыном

Кондитер с женой и сыном

Instagram Рената Агзамова

Рамзан Кадыров с Ренатом Агзамовым

Рамзан Кадыров с Ренатом Агзамовым

Instagram Рената Агзамова

Ренат Агзамов широко известен в самых высоких кругах шоу-бизнеса. Его кондитерские изделия пользуются популярностью среди артистов. В частности, тортом от известного кондитера хвасталась украинская певица Ани Лорак.

Совмещаю приятное с полезным 🙏❤️ наш фирменный торт в виде люстры "BACCARAT" для очень уважаемых людей🙏 Благополучия и долгих лет жизни🙏🙏🙏. Благодарю наш выездной сладкий спецназ под руководством менеджера международного класса Надежды за оперативность и профессионализм🔥🔥🔥 в октябре серия международных проектов и .... готовьтесь ... мы устроим #ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в кондитерском мире 🤫

Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov)

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угодил в секс-скандал, рассказав о своих похождениях в сервисе Twitch. Видео игрового стрима слили в сеть. Так, на нем российский чиновник подробно рассказывает, как вступал в интимную связь с подчиненными, а также угрожает расправой и сексуальным насилием другим игрокам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Если в полицию не обратилась,значит соучастница....тем более корыстные мотивы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги