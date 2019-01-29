''Избил и вызвал выкидыш'': известный российский кондитер попал в криминальный любовный скандал

Молодая предпринимательница из Сочи Наталья Джурило обвинила самого известного в России кондитера Рената Агзамова в том, что однажды он избил ее беременной и она потеряла ребенка.
На данный момент женщина является подозреваемой в деле по заявлению именно этого кондитера, который обвиняет бывшую любовницу в угрозах. Ее скандальное заявление прозвучало на одном из допросов, пишет Mash.
По ее словам, с Ренатом Агзамовым Наталья познакомилась, когда ей было 17. Роман длился годами, даже после того, как "король тортов" женился и у него родился сын.
Instagram Рената Агзамова
Вскоре Наталья также забеременела и сообщила об этом Агзамову, однако он приказал сделать аборт, но денег не дал. Джурило хотела оставить ребенка, поэтому оказывала сопротивление.
В итоге, однажды, когда она прогуливалась возле дома родителей в Сочи, ее окликнул кто-то. Она обернулась: это был Агзамов.
Наталья Джурило
"Когда я подошла к нему, он без слов нанёс мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами, и прочее. После этого он убежал", – рассказала она следователю.
По словам Натальи, когда она пришла домой, у нее было сильное кровотечение, а потом случился выкидыш. В полицию она не обратилась: боялась, что Ренат не будет помогать ей деньгами.
Следствие намерено проверить слова подозреваемой.
Кондитер с женой и сыном
Instagram Рената Агзамова
Рамзан Кадыров с Ренатом Агзамовым
Instagram Рената Агзамова
Ренат Агзамов широко известен в самых высоких кругах шоу-бизнеса. Его кондитерские изделия пользуются популярностью среди артистов. В частности, тортом от известного кондитера хвасталась украинская певица Ани Лорак.
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