''Избил и вызвал выкидыш'': известный российский кондитер попал в криминальный любовный скандал

Молодая предпринимательница из Сочи Наталья Джурило обвинила самого известного в России кондитера Рената Агзамова в том, что однажды он избил ее беременной и она потеряла ребенка.

На данный момент женщина является подозреваемой в деле по заявлению именно этого кондитера, который обвиняет бывшую любовницу в угрозах. Ее скандальное заявление прозвучало на одном из допросов, пишет Mash.

По ее словам, с Ренатом Агзамовым Наталья познакомилась, когда ей было 17. Роман длился годами, даже после того, как "король тортов" женился и у него родился сын.

Instagram Рената Агзамова

Вскоре Наталья также забеременела и сообщила об этом Агзамову, однако он приказал сделать аборт, но денег не дал. Джурило хотела оставить ребенка, поэтому оказывала сопротивление.

В итоге, однажды, когда она прогуливалась возле дома родителей в Сочи, ее окликнул кто-то. Она обернулась: это был Агзамов.

Наталья Джурило

"Когда я подошла к нему, он без слов нанёс мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами, и прочее. После этого он убежал", – рассказала она следователю.

По словам Натальи, когда она пришла домой, у нее было сильное кровотечение, а потом случился выкидыш. В полицию она не обратилась: боялась, что Ренат не будет помогать ей деньгами.

Следствие намерено проверить слова подозреваемой.

Кондитер с женой и сыном Instagram Рената Агзамова

Рамзан Кадыров с Ренатом Агзамовым Instagram Рената Агзамова

Ренат Агзамов широко известен в самых высоких кругах шоу-бизнеса. Его кондитерские изделия пользуются популярностью среди артистов. В частности, тортом от известного кондитера хвасталась украинская певица Ани Лорак.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угодил в секс-скандал, рассказав о своих похождениях в сервисе Twitch. Видео игрового стрима слили в сеть. Так, на нем российский чиновник подробно рассказывает, как вступал в интимную связь с подчиненными, а также угрожает расправой и сексуальным насилием другим игрокам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.