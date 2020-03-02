Колотили по голове: появилось видео избиения скандальных блогеров в Москве

Причиной избиения скандальных блогеров Андрея Петрова и Дмитрия Городецкого в Москве 2 марта стала громкая музыка. Момент конфликта блогеров с соседом попал на видео.

Как рассказал Петров, к ним в квартиру постучался сосед с просьбой сделать музыку тише и после словесной перепалки ему забрызгали лицо из баллончика, передает "Харьков 1654" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам блогера, после перепалки с соседом, они с Городецким продолжили собираться в клуб. На 1 этаже дома, их уже ждал сосед и вместе с ним был Арслан Хасавов.

Скриншот

"Арслан мне сказал, что уже вызвал на меня полицию и сейчас меня задержат, я никак не прореагировал на его стоны и прошёл просто мимо. В этот момент он хватает меня за руку и лишает возможности передвижения. Я сделал ему замечания трижды с просьбами освободить меня, начал вырывать свою руку, на что он отреагировал начав прижимать меня к стене, что могут подтвердить камеры из подъезда. В целях самозащиты я забрызгал ему в лицо перцовый баллон, выбежал из подъезда, а Диме выбежать не удалось и он остался внутри с Арсланом и двумя охранниками", – рассказал Петров.

Дмитрий Городецкий

После этого, по словам блогера, Арслан набросился на Городецкого и начал его бить по лицу.

"Димина кровь на полу, он весь в гематомах, я в ушибах и с повреждённым пальцем, причём все запечатлено на видео. И что в итоге? В итоге Арслан Хасавов, сын арестованного за шантаж прошлой осенью известного адвоката заявляет, что три блогера избили его бедного ногами", – сказано в сообщении.

Андрей Петров

Андрей Петров

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

Позже в Telegram-канале Дмитрия Городецкого появилось видео его избиения. На кадрах видно, как молодого человека бьет другой, при этом охрана подъезда остановить конфликт не пыталась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве (Россия) избили скандальных блогеров Андрея Петрова и Дмитрия Городецкого.

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