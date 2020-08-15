Отзывы о том, что в РФ назвали "вакциной от COVID-19", разделились на две неравные части. Все те, кто готов обмазываться Путиным или хотя бы продуктами жизнедеятельности каждый день или хотя бы раз в неделю, поют ему гимны и кантаты, будто он сам ее сделал у себя в бункере.

С другой стороны, из ставки Гитлера, вернее – Путина, приходят упорные слухи о том, что Путин таки принял участие в этом деле и ему приписывают такие слова: "Хорошо, что сдохла сука Конни, но для этих эксцессов у меня есть дочки" и после этого на них испытали эту "вакцину".

В самом деле, если Путин – не абы что, метр в прыжке, а мировой лидер, ему надо в этом принимать участие непосредственно. Вон, Дональд Трамп рассказывал о том, что жрет гидрохлорохин горстями и вирусы не подходят к нему на расстояние мили. Мало того, они передают своим товарищам, что в том направлении находится Трамп и туда лететь – нет смысла.

Ну а критических замечаний куда больше и связаны они даже не с тем, что там из себя представляет эта "вакцина", а с самим решением пустить в массы сырой препарат, который даже для применения на животных еще нельзя разрешать, поскольку даже звери имеют право на гуманное к себе отношение.

Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, заявил о том, что российский препарат не соответствует фундаментальным представлениям о медицинском препарате для человека. Он говорит о том, что не были соблюдены элементарные правила научного подтверждения эффективности и безопасности препарата. В частности он сказал:

"Я думаю, что практически каждый эксперт по вакцинам в мире, глядя на это, был бы весьма обеспокоен. Вряд ли это было мудрое решение (пускать вакцину в массовое применение). Это можно назвать "русской рулеткой".

Такое мнение разделяют ведущие мировые вирусологи, потому что российский препарат форсированно прошел лишь 1 и 2 стадию испытаний, а последней стадии не было вовсе. Только на 3 стадии тестирование проводится на предмет побочных явлений, совместимости препаратов и так далее. То есть, именно в ходе третьей стадии тестирования нарабатываются данные, которые в описании любого медицинского препарата содержатся в разделах: "показания" и "противопоказания". Именно на этой стадии оцениваются совокупные качества препарата, с его положительным действием и опасностями, связанными с его применением для того, чтобы окончательно решить, стоит ли давать разрешение на его широкое применение. В данном случае, РФ просто проигнорировала эту стадию, что ставит общий вопрос о том, как там подходят к оценке пригодности медпрепаратов вообще.

Доктор Коллинз отметил, что будь у него цель запустить вакцину любой ценой, то с такой стадийностью испытаний, которые прошел российский препарат, США имели бы вакцину уже несколько месяцев назад.

То же самое сказал и советник Белого дома по проблеме коронавируса доктор Энтони Фаучи. Он сказал: "Иметь вакцину и доказать, что она является безопасной и эффективной – две разные вещи".

Трудно сказать, найдется ли кто-то, кто может прямо сказать о том, что Путин окончательно слетел с катушек и порет откровенно опасную чушь уже в любой области, на которую обращает внимание, но теперь уже видно, что это – тяжелая патология. Внешняя политика, международная торговля, а теперь и медицина показывают полное отсутствие связи с реальностью этого старика, и что он стал проблемой не только для своей страны, но и для всего мира.

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