''Из-за них появилась Украина'': Жириновский нашел виновных в развале России

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский "присвоил" создание Украины большевикам, которых обвинил в бедах РФ.

Он написал в своем Telegram-канале, что РФ не нужны чужие территории, страна должна освоить свои, для чего стоит построить мост через Берингов пролив или подземный тоннель, чтобы выйти до Нью-Йорка.

"Вот когда сделаем беспересадочный поезд до Вашингтона – тогда наши отношения с Америкой окончательно исправятся. Дороги нас спасут. Дороги – это вообще главный объединяющий фактор. Когда мы вошли в Афганистан в 1979 году, нужно было первым делом строить дорогу Москва-Душанбе-Кабул-Исламабад, а потом и до Дели. Большевики виноваты. Они разрушили все наши границы. Из-за них появилась Украина", – пожаловался Жириновский.

Владимир Жириновский Пресс-служба ЛДПР

Он добавил, что из-за большевиков россияне проиграли российско-японскую войну в 1904-1905 годах. И вообще, внутренний враг "доконал" Россию.

"Царь бросил все силы на Дальний Восток, а в это время в Петрограде начинаются волнения, спровоцированные левыми радикалами. Николай на два фронта не мог воевать и бросил все силы в Питер. Чтобы утихомирить ситуацию в столице, пришлось сдать японцам часть Сахалина. То есть ни японцы, ни американцы, а внутренний враг доконал Россию. Надо вовремя подавлять внутреннюю смуту и успевать модернизировать страну, чтобы государство было сильнее и вовремя решало все проблемы с соседями", – резюмировал одиозный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский также заявлял, что Японии никогда не достанутся Курильские острова. Речь шла о давнем территориальном споре, которую премьер Синдзо Абэ собирается наконец-то разрешить и заключить мирный договор.

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