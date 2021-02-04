Путин рискует своими миллиардами из-за Навального, – Фейгин

Осудив российского оппозиционера Алексея Навального, президент России Владимир Путин удовлетворил свое самолюбие, но одновременно подверг риску свои сбережения на миллиарды долларов.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Путин рискует. Он хочет продавить свою повестку, заставляя Запад принять его таким, каким он есть", – заявил он.

"Да, ты удовлетворил свое честолюбие, сумел окончательно посадить Навального – такого ненавистного, с его фильмами-расследованиями о дворцах, – но овчинка выделки не стоит. Потому что уже сейчас видна публичная солидарная позиция глав ведущих государств, которые требуют освободить Навального", – заметил Фейгин.

В этом контексте он сказал, что не понятен смысл таких действий Кремля по отношению к известному оппозиционеру. "Какой смысл было его сажать, если из-за этого санкции будут заведены на ряд олигархов, которые держат деньги Путина. Цена вопроса – на многие и многие миллиарды долларов", – подчеркнул правозащитник.

По его оценкам, Навальному могут как сократить срок заключения, так и увеличить. Он напомнил, что текущее обвинение будет обжаловано. "Но проблема в том, что против Навального возбуждено еще два дела – одно по клевете, второе по мошенничеству".

"Безусловно, дела все выдуманные, но поскольку суда и следствия в России нет, независимого надзора нет, то это политические решения. И они могут повернуть их в любую сторону. Но пока мы видим, что власть намерена дать Навальному не меньше 10 лет по второму делу и вообще его пока не выпускать из тюрьмы. Он будет как заложник", – предположил Фейгин.

Правозащитник заметил, что Навальный вряд ли сможет вести политическую деятельность и непосредственно контролировать протесты, находясь в заключении. "На свободе остались его соратники, они, безусловно, будут продолжать его борьбу. Но главная цель сейчас – во что бы то ни стало освободить Навального. Все остальные задачи побочные", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 2 февраля Московский городской суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Учитывая срок, проведенный Навальным под домашним арестом, он должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.