Из Украины выпроводили путинского политика, который "возвращал" Крым

Украинские пограничники не пустили в страну гражданина РФ, который является членом путинской партии "Единая Россия" и получил медаль "За возвращение Крыма".

Россиянин прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) из Минска (Беларусь) 9 марта, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время общения с пограничниками россиянин рассказал, что прибыл в Украину в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. По его словам он является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Госпогранслужба

"Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет знаки отличия от Президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма", – говорится в сообщении.

В результате россиянину отказали в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Паспорт гражданина РФ Госпогранслужба

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пограничники не пропустили главного редактора российского телеканала RTVI и журналиста Алексея Пивоварова.

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