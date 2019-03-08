''Из двух кошаков трех я еб*л!'' В России задержали попавшего в секс-скандал топ-чиновника

Бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, который попал в секс-скандал из-за интимных откровений при записи стрима, задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на анонимный информированный источник. Отмечается, что Горринга задержали в московском аэропорту Внуково 8 марта.

"В настоящее время его доставляют к следователю для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере", —заявили в пресс-службе подмосковного управления СК. Детали дела пока не раскрываются.

Руслан Горринг Сайт "Росгеологии"

Отметим, топ-менеджер "Росгеологии" нарвался на критику общественности после публикации видеотрансляции в Twitch, во время которой он, используя нецензурную лексику, рассказал о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам.

"Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю!" — кричал он на своего оппонента.

"Причем из двух кошаков [секс-партнерш] трех я еб*л, и вы собираетесь по пьяни и обсуждаете, кого я вот-вот еб*нул. У меня четыре принцессы было, все бомбы были", — добавил чиновник.

Руслан Горринг Скриншот стрима

Он также подчеркнул свой высокий статус, похваставшись тем, что уволил сотрудницу за заказанный билет не первого, а бизнес-класса. В результате Руслан Горринг был уволен с должности 29 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он на протяжении года домогался своей коллеги.

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