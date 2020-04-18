В РФ в субботу, 18 апреля, умер депутат Мособлдумы, замглавы фракции "Единой России" Иван Жуков. По предварительным данным, у политика был диагностирован коронавирус COVID-19.

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Официально о причине смерти не сообщается. На сайте Мособлдумы появилось сообщение о кончине депутата и соболезнования его родным и близким. О том, был ли Жуков инфицирован COVID-19, там не уточняется.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в Instagram сообщил, что депутат умер от коронавируса.

"Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же", – написал он.

Иван Жуков Дождь

Иван Жуков умер на 64-м году жизни. Он родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Являлся депутатом Московской областной думы с 1997 года.

Руководил фракцией "Единая Россия" в III, IV, V созывах. В IV и V созывах занимал также должность заместителя председателя Мособлдумы. В нынешнем VI созыве занимал пост замглавы фракции и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Был избран по Ногинскому одномандатному округу.

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Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании ранее умер 48-летний мужчина, который выздоровел от COVID-19.