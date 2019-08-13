Истребитель НАТО переполошил Россию: что произошло

Во вторник, 13 августа, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к лайнеру российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над Балтийским морем.

Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщают "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27. Над Балтикой к борту попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 не позволили ему подойти близко к лайнеру.

Новости Российский самолет вторгся в небо страны ЕС

Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу Интерфакс

Примечательно, что произошедшее вызвало серьезные опасения в России. "В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии", – отметили в "РИА Новости".

Минобороны РФ опубликовало видео, как истребитель НАТО F-18 пытается приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. pic.twitter.com/FfpXcB4HTQ — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) August 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее произошел аналогичный инцидент с самолетом Шойгу, который летел в Калининград. Тогда к Су-27 пытался приблизиться F-16.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.