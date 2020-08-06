История самой жесткой банды 2000-х в России получила финал: они шли на "дело" только с желтыми цветами

В Москве (Россия) огласили приговор по уголовному делу банды "Желтых хризантем" – одной из самых жестоких группировок столичного региона последних лет.

Четверо осужденных получили от 17 лет колонии до пожизненного заключения, пишет lenta.ru. Их признали виновными в участии в вооруженной банде, убийствах и разбое, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

С 2007 по 2011 год банда совершила ряд нападений на территории Москвы – злоумышленники ограбили салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны, убив при этом девять человек и похитив имущество на 16 миллионов рублей. Свое названия группировка получила из-за того, что бандиты прятали оружие в букете цветов.

Весной 2012 года большинство участников "желтых хризантем" были задержаны оперативниками.

Главарь банды Сергей Балихин получил 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, при этом его окончательное наказание – пожизненный срок – осталось без изменений. Сергей Ходыкин, ни на следствии, ни в суде не признавший свою вину, осужден к 17 годам; Тимофей Шатовкин – к 20 годам; Денис Сарычев – к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима,

На допросах Балихин признавался, что первыми его преступлениями стали нападения на хорошо одетых пассажиров. Как говорит майор юстиции Екатерина Никишина, Голос – один или вдвоем с подельником Артемом Юрескулой – примечал будущую жертву, следил за ней и в укромном месте – у трех вокзалов, метро или у ее дома – совершал нападение.

"Бандиты наносили несколько ударов, порой неоправданно сильных, отбирали все ценности и деньги и скрывались. Это очень хорошо укладывается в стиль Балихина: с одной стороны, спланированное преступление, а с другой – залихватская удаль и неожиданный азарт, связанный с риском", – рассказала Никишина

Большая доля риска присутствует во всех преступлениях банды "Желтых хризантем": часто нападения совершались средь бела дня и почти всегда – с особой жестокостью. При этом налетчиков не смущало большое количество прохожих, которые могли стать свидетелями преступлений.

На первом уголовном процессе следствие доказало четыре нападения, совершенные бандой "Желтых хризантем", в результате которых погибли восемь человек.

Следователи отмечают: банда Балихина характеризовалась сплоченностью участников, строгой иерархией и дисциплиной. Ее главарь не терпел никаких возражений, все решения принимал единолично. Он мог выслушать мнение своих подельников, чьи-то – внимательно, чьи-то – просто так, но определялся самостоятельно.

При задержании у бандитов изъяли семь пистолетов, четыре гранаты (три в тайнике и четвертую – у Балихина в кармане), два обреза и несколько сотен патронов.

"Пожалуй, основным отличием этой банды от других было полное недоверие руководителя к своим подчиненным. По этой причине почти все убийства совершал сам Балихин – он панически боялся выстрела в спину даже от самых близких товарищей", – рассказала Никишина.

Как писал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.