Историк назвал величайшую трагедию России

Российский историк Андрей Зубов заявил, что руководство России находится в "ситуации непреодоленной ошибки", продолжая отождествлять себя со сталинским режимом.

Так он прокомментировал в блоге OBOZREVATEL реакцию Кремля на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что к Второй мировой войне привел заговор тоталитарных режимов. "Если Россия – это продолжение сталинского государства, тогда понятно, что людям обидно, люди оскорблены", – заметил историк.

"Абсолютно прав Зеленский и поляки и абсолютно неправ Песков по той простой причине, что действительно сговор двух тоталитарных режимов явился прямым поводом к войне, которая началась 1 сентября 1939 года. Другие виноваты косвенно, а сталинский режим и гитлеровский режим виноваты непосредственно. Если бы Сталин не подписал пакт с Риббентропом, то войны бы не было. Это очевидно как дважды два", – подчеркнул он.

Адольф Гитлер, Иосиф Сталин http://thiswas.ru/novejshee-vremya

Зубов обратил внимание на то, что государства, которые участвовали во Второй мировой войне, сегодня квалифицируют те события как преступление и ошибку, но как что-то, "к чему народ не имеет отношения сейчас". В частности, "странами, изжившими прошлое", являются Германия и Украина, – сказал историк.

В то же время он констатировал, что режим в России продолжает отождествлять себя со сталинским режимом и находиться "в ситуации непреодоленной ошибки". "Ошибки, которую они считают совсем и не ошибкой, а правильными действиями. И тогда, соответственно, они оказываются вне всего цивилизованного мира", – заметил историк.

"Россия, к сожалению, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова оскорбительными "для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

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