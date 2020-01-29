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29 января • обновлено в 09:48
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Историк назвал величайшую трагедию России

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Российский историк Андрей Зубов заявил, что руководство России находится в "ситуации непреодоленной ошибки", продолжая отождествлять себя со сталинским режимом.

Так он прокомментировал в блоге OBOZREVATEL реакцию Кремля на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что к Второй мировой войне привел заговор тоталитарных режимов. "Если Россия – это продолжение сталинского государства, тогда понятно, что людям обидно, люди оскорблены", – заметил историк.

"Абсолютно прав Зеленский и поляки и абсолютно неправ Песков по той простой причине, что действительно сговор двух тоталитарных режимов явился прямым поводом к войне, которая началась 1 сентября 1939 года. Другие виноваты косвенно, а сталинский режим и гитлеровский режим виноваты непосредственно. Если бы Сталин не подписал пакт с Риббентропом, то войны бы не было. Это очевидно как дважды два", – подчеркнул он.

Адольф Гитлер, Иосиф Сталин

Адольф Гитлер, Иосиф Сталин

http://thiswas.ru/novejshee-vremya

Зубов обратил внимание на то, что государства, которые участвовали во Второй мировой войне, сегодня квалифицируют те события как преступление и ошибку, но как что-то, "к чему народ не имеет отношения сейчас". В частности, "странами, изжившими прошлое", являются Германия и Украина, – сказал историк.

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В то же время он констатировал, что режим в России продолжает отождествлять себя со сталинским режимом и находиться "в ситуации непреодоленной ошибки". "Ошибки, которую они считают совсем и не ошибкой, а правильными действиями. И тогда, соответственно, они оказываются вне всего цивилизованного мира", – заметил историк.

"Россия, к сожалению, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова оскорбительными "для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Иосиф Сталин Дмитрий Песков Владимир Путин Андрей Зубов
Место
Россия
Теги
Новости России История
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хронолoгия переписывания истории Западом 1945г. СССР, Стaлин — герои, фашиcты — yбийцы. 1961г. СССР — герой, Стaлин не совсем хороший, фaшисты — yбийцы. 1985г. СССР — не совсем герой, Стaлин — плохой, нaциcты yбийцы, но среди них были неплохие. 1991г. СССР — не герой, Стaлин — yбийца, нaциcты неплохие, но среди них были yбийцы. 2000г. СССР — oккупант, Стaлин — yбийца, нeмцы хорошие и если бы не Стaлин среди них не было бы yбийц. 2007г. СССР oккупант и проиграл бы вoйну если бы не США, Стaлин — извeрг, нeмцы вообще защищались. 2020г СССР начал вторую мирoвую вoйну и строил кoнцлагеря, нeмцы пытались его остановить.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ещё один бредун
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Semenov Igor
Semenov Igor
""Россия, к сожалению, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России", – резюмировал он." --- Полностью согласен с автором - Россия находится еще в том прошлом, в том заблуждении, в котором она пытается до сих пор верить, что украинский народ просто заблуждается, а в душе он нам практически кровный брат и истинный друг. И многие в России верят, что украинский народ опять обманулся на последних выборах или его обманули. Но если даже это так, то если опять обманули миллионы человек, то разумнее всего поднимать в этом случае вопрос об адекватности самого населения этой территории. Но думаю, что не обманули и население этой территории целенаправленно выбрало на последних выборах себе и президента и Раду подавляющим большинством голосовавших. Ну выбрали и выбрали - наслаждайтесь украинцы в полном объеме своим выбором....
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