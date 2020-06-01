День Победы в РФ стал триумфом Сталина - российский оппозиционер
Почитание ветеранов Второй мировой войны в России превратилось в "триумф Сталина".
Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "Говорить о личном героизме ветеранов вполне корректно и более того – нужно. Но это не должно быть триумфом Сталина, триумфом коммунистического государства", – подчеркнул он.
Историк заявил, что, втянув Россию в войну, это государство погубило более 30 миллионов человек и продемонстрировало свою политическую и военную несостоятельность.
По его словам, победа в войне стала результатом "мужества простых людей всех наций, включая украинцев" и таланта ряда военачальников, сталинское государство, наоборот, "только все портило".
Полную версию блиц-интервью Андрея Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.
Как писал OBOZREVATEL:
Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня.
Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Андрей Зубов заявил о том, что, проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелкнул в нос" президента РФ Владимира Путина, который перенес празднования.