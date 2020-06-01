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1 июня • обновлено в 20:02
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День Победы в РФ стал триумфом Сталина - российский оппозиционер

  • Празднование Дня Победы в России – это триумф Сталина и коммунистического государства

  • Почитая ветеранов, следует отдавать дань уважения их личным боевым заслугам

  • Во Второй мировой войне российское государство продемонстрировало политическую и военную несостоятельность

1.4т
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Почитание ветеранов Второй мировой войны в России превратилось в "триумф Сталина".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "Говорить о личном героизме ветеранов вполне корректно и более того – нужно. Но это не должно быть триумфом Сталина, триумфом коммунистического государства", – подчеркнул он.

Историк заявил, что, втянув Россию в войну, это государство погубило более 30 миллионов человек и продемонстрировало свою политическую и военную несостоятельность.

Историк назвал празднование Победы в РФ триумфом Сталина

Историк назвал празднование Победы в РФ триумфом Сталина

По его словам, победа в войне стала результатом "мужества простых людей всех наций, включая украинцев" и таланта ряда военачальников, сталинское государство, наоборот, "только все портило".

Полную версию блиц-интервью Андрея Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Вторая мировая война Эксклюзив День Победы
Персоны
Андрей Зубов Иосиф Сталин
Место
Россия
Тег
Новости России
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