Исследователь тайны перевала Дятлова о погибших: добывали дрова, сдирая кожу, их что-то ослепило

Туристы, которые погибли на перевале Дятлова в 1959 году, героически боролись за жизнь: повисали на ветках, чтобы те обломились, оставляя на них свою кожу.

Об этом рассказал писатель Олег Архипов, который на протяжении многих лет работает с документами в различных архивах, пытаясь выяснить обстоятельства гибели дятловцев. Он также отметил, что в сериале, который недавно вышел в прокат, было показано, как замерзали туристы, но не была показана их борьба за жизнь. Там, по его мнению, все было гораздо страшнее и драматичнее, передает "Московский комсомолец".

"Почему не показали, как действовали два Юры: Кривонищенко и Дорошенко? Прокурор-криминалист Иванов в своих воспоминаниях отметил, что это была просто героическая борьба за жизнь товарищей. Они пытались забраться на кедр, Лев Никитич подчеркивал, что на стволе были обнаружены следы чуть ли не мускульной ткани. Сдирая кожу, ребята старались заготовить дрова. Повисали на ветках, чтобы они под их весом обломились. Эти толстые сучья, практически не прогоревшие, потом были найдены на месте разведенного костра", – рассказал писатель.

Он добавил, что, вероятнее всего, у дятловцев были повреждены глаза, а возможно, к тому моменту они были уже слепы.

"Зачем было залезать на кедр, когда есть сухостой, который можно было поджечь? Алексей Константинович предположил, что у ребят могли быть поражены глаза, они могли быть ослеплены и к тому времени уже могли потерять зрение. Двух Юр – Кривонищенко и Дорошенко нашли 27 февраля лежащими у остатков костра под кедром. Лев Иванов отметил, что у Кривонищенко была поза уставшего человека", – сказал он.

Напомним, сериал "Перевал Дятлова" презентовали в России в ноябре. Он рассказывает о советских студентах, погибших в 1959 году в горах Урала. Они стартовали в поход и должны были отправить телеграмму с конечной точки маршрута, однако так и не вышли на связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль удалось обнаружить палатку, а позднее и тела "дятловцев".

Погибли девять из десяти участников похода – один из них из-за болезни сошел с маршрута в начале пути. По сюжету, следственной группе предстоит разобраться в причинах трагедии.

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