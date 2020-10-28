Испытатели российской вакцины заболели коронавирусом

Некоторые добровольцы, которые испытывали российскую вакцину от коронавируса, заболели COVID-19.

Об этом в среду, 28 октября, сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, которого называют одним из разработчиков вакцины.

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – рассказал он.

По словам Гинцбурга, половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.

Как писал OBOZREVATEL, первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции". Испытывать вакцину также будут на жителях Беларуси, куда в конце сентября уже завезли первую партию.

При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

А в Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

В конце сентября в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".