Испугались США? В Госдуме России запаниковали из-за протестов в Москве

Совет Госдумы России создал комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств, в том числе США, в российские выборы и внутренние дела страны.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщило РИА Новости. Российские политики подозревают, что последние митинги в Москве прошли с помощью иностранного финансирования.

Сами же протестующие настаивают, что вышли на улицы из-за решения властей не допустить на выборы в Московскую городскую думу ни одного оппозиционного кандидата.

"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны", — заявил журналистам новоизбранный председатель комиссии, депутат от "Единой России" Василий Пискарев.

Протесты в Москве Голос Америки

Напомним, что российское министерство образования и науки разослало приказ, регламентирующий работу российский ученых с их зарубежными коллегами. В нем говорится, что российские ученые должны рассказывать министерству о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогу составлять отчеты с описанием разговора и прилагать к нему копии паспортов участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный митинг оппозиции, который прошел 10 августа в Москве, показал, что россияне могут самоорганизоваться в борьбе против диктатуры и наконец-то сменить лозунг с "Долой царя!" на "Долой самодержавие!".

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