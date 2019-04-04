Хаос и травля: Украину предупредили о планах Путина после выборов

Российское руководство будет продолжать устраивать в Украине всевозможный хаос, независимо от того, кто станет следующим президентом и какой власть будет после второго тура выборов 21 апреля.

Четкой стратегии у Кремля нет, но травля разных политиков, использование влиятельных людей на востоке Украины, вбрасывание компроматов, поддержка то крайне левых, то крайне правых – будет продолжаться, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Цель у Путина лишь одна – как можно больше испортить жизнь всей стране, чтобы она не стала европейским государством. Вот растет экономика Украины на 3,5% – это очень печально для Кремля. Прошли честные и конкурентные выборы – тоже печально, у нас же такого не бывает. Поэтому вбросы, травля, компроматы со стороны Путина будут продолжаться, лишь бы только в Украине наступил хаос", – считает политолог.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко lb.ua

По его мнению, Кремль больше обрадуется победе Владимира Зеленского, которого считает "молодым и неопытным". А вот проигрыш Порошенко устроит его по "личным причинам".

"Не то, что Зеленского хотят перетянуть на свою сторону, просто тогда в украинский аквариум можно запустить кого-то, кто устроит там бучу. Тем более, что проигрыш Порошенко будет для Кремля очень приятным. Уж очень сильно он им там надоел. Как не как, Порошенко достаточно эффективно проводит государственную политику в Украине, не позволил расшириться зоне военного конфликта, добился томоса и безвиза. А это для Кремля очень плохо", – подытожил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский публицист Леонид Радзиховский рассказал, как и когда уйдет Владимир Путин.

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