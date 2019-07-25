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Искромсал ножом у всех на глазах: в Подмосковье женщину убили на детской площадке. Жуткое видео 18+

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В городе Раменское в Подмосковье (Россия) женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Московской области пишет ТАСС. Нападавший нанес молодой матери не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте новость до конца).

"Инцидент произошел на Лесной улице. Мужчина нанес женщине ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая в результате скончалась", – рассказали в полиции.

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Место убийства

Место убийства

Комсомольская правда

Как уточняет Tekegram-канал Mash, погибшую звали Наталья Басова и работала она в детском саду. Ей было 26 лет, а дочке – пять. В убийстве подозревают бывшего мужа женщины, который, предположительно, набросился на нее в ходе ссоры.

"Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил. Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке – он зарезал ее", – рассказала жительница одного из домов на Лесной улице.

По данным полиции, автомобиль мужчины был обнаружен в подмосковном Ногинске, однако самого подозреваемого в нем не оказалось. По факту убийства открыли уголовное дело и ввели план "Перехват" для розыска убийцы.

Подозреваемый

Подозреваемый

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском поселке Лесколово 15-летний подросток убил случайного прохожего из-за уличного конфликта.

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Тема
Криминал
Место
Россия
Тег
Новости России
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