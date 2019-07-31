Искромсал ножом и засунул голой в чемодан: убийца блогерши из Москвы рассказал свои мотивы

Подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней блогерши в Москве признался в содеянном.

Следком России опубликовал кадры допроса мужчина, который зарезал девушку. Её обнажённое тело нашли в чемодане на минувшей неделе.

Убийца заявил, что она многократно его "оскорбляла, унижала сексуальное достоинство и принижала финансовые возможности".

При этом мужчина утверждает, что раскаивается в содеянном и будет сотрудничать со следствием.

Подозреваемый в убийстве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева в Москве, арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки.

Известно, что у блогерши было двое поклонников. С одним из них она собиралась ехать в Голландию. Также в блоге она писала про завистников.

Известно, что Екатерина училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. Девушка рассказывала об учебе и путешествиях.

Екатерина nstagram / katti_loves_life

Екатерина nstagram / katti_loves_life

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя девушка несколько дней не выходила на связь с родителями. Хозяин жилья приехал по месту жительства Екатерины после звонка ее родственников. Внутри он обнаружил чемодан, в котором было спрятано ее тело без одежды с перерезанным горлом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.